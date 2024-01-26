Дубинки, наручники и ЧПУ: Тайвань ввел новый запрет на экспорт товаров в Россию

На острове налажено производство более половины всех полупроводников в мире. Что ожидает экономику РФ?

Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию, внеся в список 45 пунктов. Что означает это для России, изданию URA.RU рассказал президент «Опоры России», член Экспертного совета при Правительстве РФ Александр Калинин.

Экспорт в Россию из Тайваня

Тайвань — остров в Тихом океане, который является частью Китая и частично признанным государством. Именно там налажено производство более половины всех полупроводников в мире. Власти провинции ввели ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию с 25 января 2024 года.

Они коснулись тех товаров, которые были определены как высокоприоритетные составляющие электронных и механических деталей и оборудования, широко используемые в коммерческих целях.

«В него, в том числе, попали станки с числовым программным управлением (ЧПУ), контроллеры, электроразрядные станки. По каким-то известным только Минэкономики Тайваня причинам к „высокоприоритетному списку“ отнесли и спецсредства, такие как наручники, дубинки и смирительные рубашки», — рассказывает заместитель председателя комитета по ВЭД и цифровизации московского регионального отделения «Деловая Россия» Денис Руденко.

Теперь с банками Тайваня практически невозможно проводить какие-либо денежные операции. Однако новые санкции не повлияют негативно на экономику России, потому что основу поставок в «высокоприоритетном списке» составляют товары из Китая, Вьетнама, Индии и Турции.

Россия без высоких технологий из Тайваня

По словам Александра Калинина, Россия давно перешла на других поставщиков, и новые санкции Тайваня не сильно повлияют на технологическое производство. Эксперт подчеркивает, что товарооборот между РФ и островом и так был не слишком большой. К тому же, согласно внутреннему регламенту, наше государство не воспринимает Тайвань как отдельный субъект, так как де-юре остров — провинция КНР.

«Некоторые российские предприятия МСП покупали там электронику, но они уже переключились на поставщиков из других регионов КНР. Китай в последние два года выделил колоссальные средства на поддержку предприятий, работающих в микроэлектронике и тех технологиях, которые поставлял Тайвань», — говорит Александр Калинин.

А председатель комитета по высоким технологиям, инвестициям и цифровизации московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Гаврилов отмечает, что санкции могут только усилить развитие малых и средних промышленных предприятий в России, которые теперь могут занять нишу тайваньских товаров.

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