Путин: Киев знал, что Ил-76 доставлял украинских военнопленных к месту обмена

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 51 0

Возможно, боевики ВСУ сбили самолет по ошибке.

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Крушение Ил-76 в Белгородской области

Оказалось, что террористы ВСУ знали, что в российском самолете Ил-76 находились украинские военнопленные, которых везли к месту обмена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы не просто же туда их подвозили. А ГУР ВСУ знало, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, они нанесли удар по самолету. Я не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали», — сказал Путин.

Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области в среду, 24 января. В Минобороны РФ уточняли, что ракета была выпущена из ЗРК в Харьковской области. Все, кто находился на борту, погибли. В их числе — экипаж и более 60 военнопленных ВСУ.

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Представители региональных властей отметили героизм экипажа, ведь уже после попадания по самолету, летчики увели его от населенного пункта.

СК завел дело о теракте после крушения, на месте трагедии работают криминалисты. На обломках самолета обнаружили множество отверстий, оставленных поражающими элементами ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса. Часть фрагментов застряли в обшивке, однако остальные пробили ее насквозь. Черные ящики Ил-76 уже обнаружены и доставлены на экспертизу. Следователи также считают, что удар по борту с пленными был нанесен из села Липцы Харьковской области.

По факту трагедии Россия созвала экстренное совещаение Совбеза ООН, на котором украинская стороны пыталась обвинить в крушении Россию.

Официальный представитель МИД РФ осудил страны, которые свое поддержкой Украине, допустили атаку боевиков на самолет Ил-76 в Белгородской области. В Кремле назвали убийство киевским режимом своих же военнопленных — чудовищным актом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи установили точку пуска ракеты по самолету Ил-76.

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