Путин выразил соболезнования родным экипажа сбитого самолета Ил-76

Президент РФ Владимир Путин выразил слова соболезнования семьям членов экипажа, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Во время встречи со студентами Санкт-Петербургского Морского Технического Университета он также обратился к СК РФ.

«Я приношу искренние соболезнования членам их семей. Они в последнюю секунду сообщили об этом. <…> Я попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления, чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло», — сказал Путин.

Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области в среду, 24 января. Все, кто находился на борту, погибли. В их числе — экипаж и 65 военнопленных ВСУ. По факту трагедии Россия созвала экстренное совещание Совбеза ООН, на котором украинская стороны пыталась обвинить в крушении Россию.

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Представители региональных властей отметили героизм экипажа, ведь уже после попадания по самолету, летчики увели его от населенного пункта.

СК завел дело о теракте после крушения, на месте трагедии работают криминалисты. На обломках самолета обнаружили множество отверстий, оставленных поражающими элементами ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса. Часть фрагментов застряли в обшивке, однако остальные пробили ее насквозь. Черные ящики Ил-76 уже обнаружены и доставлены на экспертизу. В СК РФ также выдвинули предварительную версию о том, что удар по борту с пленными был нанесен из села Липцы Харьковской области.

В МИД РФ осудили страны, которые своей поддержкой Украине, допустили атаку боевиков на самолет Ил-76 в Белгородской области. В Кремле назвали убийство киевским режимом своих же военнопленных — чудовищным актом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Путина, вне зависимости от злонамеренности действий ВСУ, атака по самолету с пленными — это преступление.