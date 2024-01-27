ВС России уничтожили склады горючего и авиасредства поражения на Украине

Минобороны: ВС РФ уничтожили склады горючего и авиасредства поражения на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Боевики ВСУ понесли большие потери.
В Черкасской области Вооруженные силы России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300. Такой новостью поделились в Минобороны РФ.
Также были поражены склады горючего и авиационных средств поражения. Вместе с тем ВС РФ нанесли удар по живой силе и военной технике противника.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire. Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в Минобороны.
Кроме того, за минувшие сутки российская армия отразила 13 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Наибольшее число из них пришлось на купянское направление.
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