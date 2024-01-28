МИД: Россия открыта к предложениям по урегулированию конфликта на Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

При этом в министерстве отметили, что Запад не стремится к достижению мира.

МИД: Россия открыта к предложениям по урегулированию конфликта на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
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Россия остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. При этом он отметил, что сейчас Запад вряд ли изменит свой подход к данному вопросу.

«Нынешнее киевское руководство — это марионетки, в первую очередь, Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Им выгодно подогревать украинский кризис», — сказал Полищук.

По его мнению, Западу это на руку по нескольким причинам. Они не только пытаются нанести России «стратегическое поражение», но и осуществляют меры, направленные на экономическое ослабление конкурентов из стран континентальной Европы, которые зомбированы о якобе исходящей от РФ для них угрозе.

«Россия всегда оставалась открытой к действительно содержательным предложениям по выходу из нынешнего кризиса политико-дипломатическими методами», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина пытается выкрутиться после трагедии с Ил-76.

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