«План застопорился»: Япония и Британия решили пока не давать Украине снаряды

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

WSJ: план передачи на Украину снарядов из Японии застопорился

«План застопорился»: Япония и Британия решили пока не давать Украине снаряды

Фото: Alex Brandon / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Провал указывает на трудную ситуацию в вопросе наращивания поддержки Киева.

Япония и Великобритания собирались передать Украине артиллерийские снаряды, но их план застопорился. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«План по поставке большего количества артиллерийских снарядов Украине за счет того, чтобы Япония отправляла боеприпасы в Великобританию, застопорился, что подчеркивает проблему, с которой сталкивается Запад в увеличении запасов Киева столь необходимых боеприпасов», — говорится в публикации.

Согласно этому плану, японская компания Komatsu должна была запустить производство 155-миллиметровых снарядов по лицензии британской BAE Systems, а потом их отправлять в Великобританию. В чем выгода? Лондон тем самым мог бы освободиться от обеспечения Украины большим количеством боеприпасов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что США начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине.

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