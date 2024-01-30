В США завили, что начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Блинкен: США начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине

В США завили, что начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Тема:
Спецоперация

Дела ВСУ на поле боя развиваются далеко не лучшим образом.

Без западной помощи Украина проиграет в конфликте с РФ. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляция которой велась на YouTube.

По его словам, в Америке уже видят, как сокращение поддержки негативно сказывается на ВСУ на поле боя. Блинкен уверен, что Украина рискует лишиться всех «достижений».

«Другого волшебного горшка с деньгами не существует. Сейчас у нас закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине. И мы даже видим некоторые свидетельства того, что это значит на поле боя», — отметил Блинкен.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму. По его мнению, это и есть «путь к миру».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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