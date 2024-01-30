Бойцы СВО смогут получать средства реабилитации без подачи заявления

|
Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Кабмин упростил порядок выдачи средств реабилитации для пострадавших бойцов СВО

Бойцы СВО смогут получать средства реабилитации без подачи заявления

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Кого конкретно касается данное решение?

Правительство России упростило порядок выдачи средств реабилитации для участников спецоперации на Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Участники специальной военной операции смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке», — указывается в сообщении.

Уточняется, что порядок упрощен для участников СВО, которые стали инвалидами из-за военной травмы или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях.

При они могут отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда. Бойцы также могут купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию. Еще они могут оформить доставку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ одобрило законопроект о поддержке вдов бойцов СВО. В частности, документ запрещает в течение года после гибели участника спецоперации увольнять его жену с работы.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Спецоперация
30 янв
«План застопорился»: Япония и Британия решили пока не давать Украине снаряды
30 янв
Фронтовые будни: как живут и сражаются российские бойцы на передовой
30 янв
Мощный удар из «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день
30 янв
Выбежала из кабинета: Лиз Трасс ушла от разговора с послом РФ в день начала СВО
30 янв
«Определенные последствия»: что ждет Европу и Украину в случае победы Трампа на выборах
30 янв
В США завили, что начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине
30 янв
Генсек НАТО считает, что оружие для Украины — это «путь к миру»
30 янв
Подошли вплотную: как четверо бойцов РФ взяли штурмом шесть опорных пунктов ВСУ
29 янв
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
29 янв
Силы ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» ВСУ в Белгородской области
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.61
0.09 96.98
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:55
«Все очевидно»: что показала расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76
11:50
Wildberries откроет распределительный центр в Ленобласти после пожара на складе
11:45
«Ядерная кооперация»: по замерзшей Неве перевезли оборудование для АЭС «Аккую»
11:45
Илон Маск чипирует людей: что произошло с первым подопытным и жив ли он вообще
11:42
Вынесено решение в отношении российских фигуристов после допинг-скандала с Валиевой
11:39
Россия установила квоты на ввоз ряда семян из стран Запада

Сейчас читают

Ассоциация турагентств РТ: Открытие визового центра Испании в Казани уже неактуально
Врачи объяснили, вредно ли запивать еду водой - что будет с желудком
«Эх, красота-то какая! Лепота!» — самые титулованные киноленты Мосфильма
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса