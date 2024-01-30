Поставки оружия все сокращаются, и киевский режим осознает, что выжить без них не сможет.

Украина надеется избежать «судного дня», хотя остро нуждается в финансировании со стороны стран Запада. Об этом пишет газета Politico.

По информации издания, киевский режим сегодня нуждается в оружии и деньгах Запада, без которых он не может противостоять России и покрывать нужды военного бюджета страны.

Предполагается, что всего Украине нужно порядка 50 миллиардов долларов.

«В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь. Для нас это критично, потому что от нее зависит своевременность и целостность невоенных расходов», — пояснил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Сегодня дефицит украинского бюджета достиг 39 миллиардов долларов, страна испытывает серьезные трудности с выплатами военным, пенсионерам, бюджетникам, переселенцам. Как пишет газета, все это Украина выплачивала из данных кредитов Запада.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, США объединили 54 страны в антироссийский лагерь, который накачивает Киев вооружением и поставляет военных специалистов и экспертов. И при этом не хочет замечать «расползания» этого оружия по горячим точкам, а также европейским странам.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.