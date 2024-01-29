Боррель: Евросоюз не видит свет в конце украинского тоннеля

Запад ввел не мало санкций против России, а она в свою очередь выстояла. Теперь же союзники киевского режима не знают, что делать дальше.
Фото: Reuters / STRINGER
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Страны Евросоюза не видят свет в конце украинского тоннеля. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, комментируя конфликт и влияние санкций на Россию.
Дипломат отметил, что Запад ввел обширные ограничения против Москвы, однако она выстояла. По словам Борреля, санкции ослабили «военную машину» России, однако она существует и продолжает работать.
«Война продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского тоннеля», — добавил Боррель.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США решили поменять стратегию для Украины. Она теперь будет заключаться не в возвращении территорий, а в усилении обороны страны.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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