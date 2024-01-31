Хитрый ход: Байден задумал воспользоваться популярностью Тейлор Свифт

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Байден надеется на поддержку Тейлор Свифт его предвыборной кампании

Фото, видео: www.globallookpress.com / C Flanigan; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Американский лидер хочет заручиться поддержкой певицы на президентских выборах.

Популярная американская певица Тейлор Свифт может задать тренд не только на музыкальной арене, но и на предстоящих президентских выборах в США.

Согласно опросам, почти каждый пятый избиратель поддержит именно того кандидата, за которого отдаст голос поп-звезда. Ее влияние особенно велико среди электората возрастом до 35 лет. Журнал Time даже признал Тейлор Свифт человеком 2023 года.

Такой популярностью намерен воспользоваться действующий президент США Джо Байден. Певица уже неоднократно поддерживала кандидата от демократической партии и, по информации СМИ, нынешний глава белого дома планирует использовать Тейлор Свифт для привлечения молодых избирателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может потеснить Трампа и Байдена в гонке за кресло президента США.

 

 

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