Российские бойцы за сутки улучшили положение под Донецком

МО: войска РФ улучшили положение по переднему краю на донецком направлении
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
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Какие потери понесли Вооруженные силы Украины?
Российские войска в ходе спецоперации на Украине улучшили положение по переднему краю под Донецком. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о таких населенных пунктах в ДНР, как Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Ленинское. Там ВСУ потеряли до 310 боевиков, десять автомобилей, три боевые бронированные машины, один танки и еще самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский «Ланцет» уничтожил немецкую САУ PZH 200 в зоне спецоперации. Эти гаубицы бьют издалека, поэтому ранее они оставались недосягаемыми.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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