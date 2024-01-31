Средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Белгородской областью

Беспилотник совершил попытку атаки примерно в 17:00.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские силы ПВО уничтожили очередной украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — написали в сообщении.
Атака дроном была совершена примерно в 17:00.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.
Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР
Ранее 5-tv.ru сообщал, что линия газоснабжения повреждена в белгородском селе после атаки беспилотника.
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