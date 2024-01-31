Средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Белгородской областью

Российские силы ПВО уничтожили очередной украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — написали в сообщении.

Атака дроном была совершена примерно в 17:00.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР

Ранее 5-tv.ru сообщал, что линия газоснабжения повреждена в белгородском селе после атаки беспилотника.