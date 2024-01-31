«Мы делаем ход»: Буданов анонсировал новое контрнаступление ВСУ

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 82 0

Буданов анонсировал новое контрнаступление ВСУ весной 2024 года

«Мы делаем ход»: Буданов анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

На Украине при этом отметили успехи России под Авдеевкой.

ВСУ могут весной попытаться провести новое контрнаступление. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире местного национального телемарафона.

Он отметил, что ВС РФ наступают уже несколько месяцев. Более того, Буданов признал успехи армии России под Авдеевкой в ДНР.

При этом начальник ГУР считает, что весной Россия якобы прекратит активное наступление. Он заявил, что тогда действовать начнут боевики ВСУ.

«Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат, и тогда придет наша очередь», — отметил Буданов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать.

Тема:
Украинское контрнаступление
30 янв
Кадровые перестановки? Залужный ответил фотографией на слухи об отставке
21 янв
ГУР: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации
20 янв
Захарова назвала контрнаступление ВСУ успешным для России
20 янв
На Украине в упреке Западу назвали «успешным» контрнаступление ВСУ
9 янв
«Дерзкое контрнаступление»: США сорвали атаку Украины на Крым в 2022 году
8 янв
«Это пиар»: анонсированное наступление ВСУ на Крым обернется новым провалом
8 янв
Украина после получения истребителей F-16 снова хочет пойти в контрнаступление
26 дек
«Несколько факторов»: Шойгу раскрыл, что помогло сорвать контрнаступление ВСУ
24 дек
ВСУ «обломали зубы» об оборону российских войск: итоги года в зоне СВО
21 дек
Живая сила, танки и самолеты: раскрыты потери ВСУ за последние полгода
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.67
0.38 97.11
0.32
Финансовый гороскоп на февраль 2024: 6 знаков притянут к себе денежный ус...

Последние новости

23:34
Прокурор запросил 6,5 лет колонии для экс-ректора «Шанинки» Зуева
23:28
Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против России
23:19
Путин призвал финучреждения не бояться санкций и заходить в новые регионы
23:09
«Новостей ноль»: Украина пережила первый месяц с начала СВО без помощи Запада
22:56
Пока мать была в больнице: дочь Талызиной отдала мошенникам крупную сумму
22:41
«История Камилы — это наша боль»: Тутберидзе уверена в невиновности Валиевой

Сейчас читают

«Тайна за семью печатями»: как триметазидин оказался в пробе Камилы Валиевой?
Боярская проводила любимого и родного в последний путь
Колдунья или святая: кем была Ванга и что известно о ее жизни
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса