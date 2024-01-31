«Мы делаем ход»: Буданов анонсировал новое контрнаступление ВСУ

На Украине при этом отметили успехи России под Авдеевкой.

ВСУ могут весной попытаться провести новое контрнаступление. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире местного национального телемарафона.

Он отметил, что ВС РФ наступают уже несколько месяцев. Более того, Буданов признал успехи армии России под Авдеевкой в ДНР.

При этом начальник ГУР считает, что весной Россия якобы прекратит активное наступление. Он заявил, что тогда действовать начнут боевики ВСУ.

«Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат, и тогда придет наша очередь», — отметил Буданов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать.