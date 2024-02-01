Долгая дорога домой: как прошел новый обмен пленными между Россией и Украиной

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Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся при посредничестве ОАЭ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

С самолета их повезут прямо в госпитали — многим требуется врачебное обследование и психологическая помощь.

Россия и Украина провели обмен пленными. На родину вернулись 195 наших военнослужащих — в Москву их доставили самолеты военно-транспортной авиации.

Впереди у бойцов — долгожданные встречи с родными, а также лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны. В аэропорту Чкаловский был корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Наготове, на всякий случай, санитарная бригада, небольшой отряд военной полиции и несколько офицеров. Все ждут, когда откроется рампа и на российскую землю ступят 195 теперь уже бывших узников украинских лагерей.

Еще несколько дней назад казалось, что такой обмен невозможен, но, тем не менее, сегодня на взлетно-посадочной полосе одного из подмосковных аэродромов стоит Ил-76. И в нем внутри наши военные, которые вернулись из плена.

Предыдущий обмен планировался на 24 января, но он не состоялся, так как российский самолет Ил-76, перевозивший 65 пленных украинцев, был сбит ракетой ВСУ в небе над Белгородской областью. Сегодня все обошлось — все добрались до пунктов назначения.

Позади — месяцы неизвестности. Информацию о том, что происходит за пределами зоны, эти люди получали крайне скудную и отрывочную, известие о крушении одного из самолетов восприняли с тревогой.

«День в день, сегодня узнали. Мы уже с самолета, нас привезли, но мы потом узнали, что самолет сбили и все, и там оставили. Да не особо, уже страх весь остался там», — сказал военнопленный Рустам.

С самолета их повезут прямо в госпитали. Многим требуется врачебное обследование и психологическая помощь.

Минобороны накануне сообщило, что этот обмен состоялся при посреднической помощи Объединенных Арабских Эмиратов. Наши военнослужащие еще до посадки в самолет успели связаться с родственниками и сообщить им о своем прибытии.

Всех встретили, всех пересчитали, у всех проверили документы, еще там — перед вылетом. И всех рассадили вот в эти автобусы, которые отвезут наших военных в медучреждения — долгая дорога домой наконец завершилась.

Тема:
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