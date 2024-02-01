Тем временем Россия готова участвовать в выяснении причин и обстоятельств этой катастрофы.

Западные страны не заинтересованы в международном расследовании крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, поскольку они боятся выйти на себя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя. Позиция коллективного Запада, который является непосредственным прямым участником этого вооруженного конфликта, она тоже очевидна», — сказал он.

Тем временем Россия готова и заинтересована в международном расследовании крушения самолета.

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Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) находились 65 украинских пленных, их везли на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Путин заявил, то разведка Киева знала, кто летел этим рейсов, но все равно приказ нанести удар был отдан.

Улики говорят, что сработала система ПВО производства Франции или США. Украинские СМИ сразу после крушения сообщали, что судно сбили ВСУ, но вскоре удалили все публикации. Позже прозвучало косвенное признание: в ГУР снова обвиняли Россию — якобы не было предупреждения о пролете Ил-76.

На днях стало известно, что показала расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76. В частности, она подтвердила, что самолет подвергся внешнему воздействию. А 31 января экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 показала, что его сбил ЗРК Patriot.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет Ил-76 сбила ракета MIM-104A американского ЗРК Patriot/