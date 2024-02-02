«Гвоздики» работают в любую погоду! Лучшее видео из зоны СВО за день

После выполнения огневой задачи артиллеристы приступают к быстрой смене позиции.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты операторов FPV-дронов уничтожили два опорных пункта и группу пехоты ВСУ в районе Новомихайловки

Расчеты операторов FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожали два опорных пункта и пикап ВСУ, а также сорвали попытку ротации подразделения противника в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. Уничтожение техники и укреплений ВСУ на опорных пунктах подтверждено кадрами объективного контроля.

Также разведчиками армейского корпуса группировки войск «Восток» была вскрыта попытка проведения ротации группы пехоты противника на одном из опорных пунктов, которая была оперативно пресечена ювелирными ударами дронов-камикадзе под управлением операторов БПЛА.

Расчеты САУ «Гвоздика» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на южно-донецком направлении

Артиллеристы группировки войск «Восток» продолжают уничтожать бронетехнику и живую силу противника на южно-донецком направлении. На позиции националистов обрушиваются 122 мм снаряды самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» артиллерийских подразделений 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

После выполнения огневой задачи артиллеристы приступают к быстрой смене позиции. «Гвоздики» работают на самых ответственных участках фронта и днем, и ночью, в любую погоду.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.