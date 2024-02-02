«Туда не пускают»: появились новые подробности о секретном бункере Зеленского

Где находится правительственный объект?

Иностранцам запрещено посещать бункер президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил автор биографии политика, американский журналист Саймон Шустер.

«Туда иностранцев вообще не пускают. Служба охраны сказала, что это исключено», — поделился он.

Сам Шустер никогда не был там, пишет «Украинская правда», описывая бункер со слов других людей. При этом объект и комплекс зданий президента Украины — это разные вещи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты подробности жизни Зеленского в бункере.