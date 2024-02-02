Жители Незалежной устали от лжи из уст Владимира Зеленского.

Властям Украины следует начать приводить настоящие цифры потерь ВСУ. Об этом сообщил офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

«Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывает и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают», — сказал он.

Если бы украинцы знали о реальном положении дел, то их помощь боевикам была бы более активной, считает Касьянов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллеристы армии России громят ВСУ под Артемовском.