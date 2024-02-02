Российские войска нанесли 127 групповых ударов в зоне спецоперации в январе
О достигнутых успехах рассказали в Минобороны РФ.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что в январе наши подразделения нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Этой ночью гремело в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях. Местные СМИ также сообщали в взрывах в городе Кропивницкий и Кривом Роге.
В итоге поражены ремонтные и производственные цеха, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Кроме того, х ходе активных действий на купянском, красно-лиманском и донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.
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