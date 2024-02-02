«Я уверена»: жена Зеленского сделала заявление о покинувших Украину людях

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 40 0

Зеленская призвала не делать резких движений в возвращении украинских беженцев

«Я уверена»: жена Зеленского сделала заявление о покинувших Украину людях

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Какой точки зрения придерживается первая леди Незалежной?

Принуждать украинцев вернуться на родину будет неправильным решением для демократических стран. Об этом заявила жена президента Украины Елена Зеленская.

«Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений. Это наши партнеры, это страны, которые нас поддерживают. И я думаю, что не надо волноваться из-за того, что будут какие-то недружественные для Украины действия», — цитирует первую леди Незалежной издание «Страна.ua».

Она отметила, что, в первую очередь, украинские беженцы хотели спасти и защитить своих детей, а для любой матери это самое важное в жизни. Зеленская подчеркнула, что для возвращения уехавших граждан нужно создать благоприятные условия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленская умоляет Запад не бросать Украину. Она призналась, что боится, что помощь в ближайшее время может сойти на нет, а это буквально смертельно опасно для Незалежной. 

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