«Будет казнь»: на Украине предрекли Залужному жуткую судьбу

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Политолог Бортник: Зеленский добивается добровольного увольнения Залужного

«Будет казнь»: на Украине предрекли Залужному жуткую судьбу

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Тема:
Спецоперация

Что произойдет, если главком ВСУ сам уйдет в отставку?

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает добиться того, чтобы главком ВСУ Валерий Залужный уволился самостоятельно. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Если Залужный уйдет самостоятельно, это будет означать, что он согласился с обвинениями президента, которые прозвучат потом вслед. Будет политическая казнь по-украински», — считает политолог.

Если Зеленский отправит Залужного в отставку своим указом, последний уйдет на пике народного доверия и станет ключевой фигурой оппозиции, считает Бортник. К нему даже могут примкнуть некоторые члены президентской партии «Слуга народа».

Ранее 5-tv.ru писал, что Залужный в ходе заседания ставки доложил Зеленскому о сложном положении националистов под Авдеевкой. Доклады, как отмечается, также представили командующие направлениями.

Тема:
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