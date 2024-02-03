Что в зарубежных странах думают о главе Незалежной?

Запад ошеломлен внутриполитическими действиями президента Украины Владимира Зеленского, в том числе и намерением уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом YouTube-каналу «Вышка» заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

«Они (страны Запада — Прим. ред.) в антивосторге, они ошалевшие, они чумеют от определенных поступков непосредственно офиса президента», — поделился он.

Властям Незалежной необходимо постоянное одергивание со стороны Запада, чтобы страна полностью не погубила себя своими же руками, добавил Кривонос.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине предрекли Залужному жуткую судьбу.