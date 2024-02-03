«Они ошалевшие»: генерал ВСУ раскрыл всю правду об отношении Запада к Зеленскому

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 37 0

Генерал ВСУ Кривонос: Запад в шоке от решений Зеленского

«Они ошалевшие»: генерал ВСУ раскрыл всю правду об отношении Запада к Зеленскому

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Что в зарубежных странах думают о главе Незалежной?

Запад ошеломлен внутриполитическими действиями президента Украины Владимира Зеленского, в том числе и намерением уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом YouTube-каналу «Вышка» заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

«Они (страны Запада — Прим. ред.) в антивосторге, они ошалевшие, они чумеют от определенных поступков непосредственно офиса президента», — поделился он.

Властям Незалежной необходимо постоянное одергивание со стороны Запада, чтобы страна полностью не погубила себя своими же руками, добавил Кривонос.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине предрекли Залужному жуткую судьбу.

Тема:
Спецоперация
3 февр
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
3 февр
«Будет казнь»: на Украине предрекли Залужному жуткую судьбу
3 февр
«Особенно сложно»: Зеленский сообщил о новом разговоре с Залужным
3 февр
Британия предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО
3 февр
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
3 февр
«Выстрелили себе в ногу»: Захарова объяснила суть иска Украины против России
2 февр
Рубикон пройден: Украина передала в Белый дом решение по Залужному
2 февр
На Украине пришли в ярость из-за репортажа ZDF из Мариуполя
2 февр
«Я уверена»: жена Зеленского сделала заявление о покинувших Украину людях
2 февр
В Госдуме отреагировали на поставку формы для ВСУ из Китая
-3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
90.66
0.43 98.64
1.24
Полюбите себя: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2024 года

Последние новости

4:56
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
4:53
«Решили расстаться»: в HBO прояснили ситуацию с Биковичем и «Белым лотосом»
4:49
Многоножек с «инопланетными головами» обнаружили в Африке
4:34
«Близка к цели»: Тодоренко в одном нижнем белье показала точеную фигуру
4:19
«Они ошалевшие»: генерал ВСУ раскрыл всю правду об отношении Запада к Зеленскому
4:05
Полюбите себя: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2024 года

Сейчас читают

Полностью без одежды: Самбурская показала огненные фото из ванной
Полюбите себя: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2024 года
А вдруг живой? Что стало с психикой детей, чья мать три года спала с мумией отца
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса