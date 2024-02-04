Началось? ВСУ предрекли три тяжелейших месяца с начала СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 28 0

Политолог Карасев: Украину ждут самые опасные три месяца с начала СВО

Началось? ВСУ предрекли три тяжелейших месяца с начала СВО

Фото: Reuters / THOMAS PETER

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Тема:
Спецоперация

С каким кризисом Незалежная столкнулась на этот раз?

Украину ожидают самые напряженные три месяца с начала СВО. Об этом YouTube-каналу «Вышка» заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«У нас два-три месяца — самые опасные месяцы для Украины с точки зрения <…> обстановки на фронте», — сказал политолог.

Армия России, добавил он, продолжает доказывать долгосрочность своего военного потенциала. В то же время Украина столкнулась с серьезным политическим напряжением из-за конфликта главкома ВСУ Валерия Залужного и президента Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, могла ли Виктория Нуланд спасти судьбу Залужного в ходе визита на Украину.

Тема:
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