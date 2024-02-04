Промежуточный итог? Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

Джо Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине
Фото: Reuters / JOSHUA ROBERTS
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Действующий президент США набрал больше 90% голосов избирателей, утвердив свое преимущество в одном из ключевых штатов. К чему приведут итоги предварительной кампании?
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден занял лидирующее место в рамках первого этапа голосования за кандидатов на пост главы Белого дома от Демократической партии в штате Южная Каролина. Соответствующими итогами делится телеканал CNN. Для Байдена такой результат может считаться символичным: в прошлый раз во время выборов на пост президента штат также выразил республиканцу свою поддержку.
«Южная Каролина, штат, который четыре года назад поддержал кандидатуру Джо Байдена от Демократической партии, в субботу принес президенту его первую официальную победу на предварительных выборах кампании 2024 года», — гласит официальное сообщение.
Таким образом, политику удалось обойти на повороте двух своих главных оппонентов по политической гонке — писательница Мариэнн Уильмсон и конгрессмен Дин Филлипс остались не у дел, по совокупности набрав всего четыре процента, то есть, по два процента на каждого.
Чуть ранее общественное признание в качестве кандидата от штата Нью-Гемпшир получил другой политик, бывший президент Штатов Дональд Трамп. Его кандидатуру поддержали 55% избирателей, а сам Байден оценил итоги кампании как «абсолютно ожидаемые» и «вполне логичные».
«Сейчас ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев», — передает его слова Politico.
Примечательно, что буквально не так давно сразу два принципиальных конкурента Байдена и Трампа приняли решение сойти с политической гонки: губернатор штата Флорида Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами взяли самоотвод, чтобы направить свою поддержку Дональду Трампу.
Ранее 5-tv.ru писал, как Байден решил воспользоваться популярностью Тейлор Свифт.
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