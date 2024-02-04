Компромиссный подход: Россия и Южная Корея обменялись мнениями по ключевым вопросам

Вопросы мира на Украине и сотрудничества с Пхеньяном стали главными темами дипломатических переговоров представителей двух стран.

В МИД России подвели итоги дипломатических переговоров с южнокорейскими коллегами. Представители российского ведомства нанесли официальный визит в Сеул 2 февраля: в рамках деловой беседы стороны обсудили два ключевых вопроса внешней политики, один из которых напрямую затронул украинский кризис.

По информации МИДа Южной Кореи, заместитель главы МИД России Андрей Руденко посетил Сеул, где провел переговоры с коллегой Чон Бен Воном. Особого внимания сторон удостоилась специальная военная операция на Украине, которую Россия проводит по распоряжению действующего президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Чон Бен Вон официально выразил российскому представителю свою обеспокоенность политическим сближением Москвы с Пхеньяном. В Южной Корее призвали Россию к вдумчивости и «ответственному поведению» с учетом всех имеющихся нюансов. По информации СМИ, в Сеуле всерьез опасаются исходящей от Пхеньяна мировой угрозы, возникшей после того, как Северная Корея легализовала право использовать ядерное оружие в качестве превентивной меры.

Чуть ранее Южная Корея выразила ноту протеста в связи с кажущимся им усилением политических отношений РФ и Северной Кореи. В МИД России, в свою очередь, отмечали, что ряд коллег, включая Сеул и Вашингтон переворачивают с ног на голову ситуацию, сложившуюся вокруг сотрудничества с КНДР: действующий расклад не имеет ничего общего с той картиной, которая сложилась в представлении западных и азиатских партнеров.

В Москве все обвинения в свой адрес оценили как противозаконные, голословные и бездоказательные, подчеркнув, что южнокорейские власти оказывают на мировую элиту определенное давление, маскируя агрессию Запада в адрес Северной Кореи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.

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