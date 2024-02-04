Огромные потери ВСУ, освобождение Табаевки и сдача боевиков в плен: итоги СВО за неделю
Российские бойцы отличились новыми победами в зоне специальной военной операции.
Фото: Telegram / Минобороны России / mod_russia
На прошедшей неделе в зоне спецоперации произошло немало громких событий: российским бойцам удалось освободить село Табаевка в Харьковской области, более 26 украинских боевиков сдались в плен, а также ВСУ понесли огромные потери на донецком направлении в виде двух тысяч боевиков. Победы идут по всей линии фронта — как на донецком направлении, так и на купянском. 5-tv.ru собрал главные итоги уходящей недели.
Взятие Табаевки
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы успешно установили полный контроль над населенным пунктом Табаевка в Харьковской области. Сделано это было действиями подразделений «Западной» группировки войск. Успехами наших бойцов поделились в Министерстве обороны РФ, отметив, что бойцы отразили три атаки штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Синьковка.
А сегодня утром совместными усилями мотострелковых подразделений и артиллерии удалось отразить шесть атак ВСУ на купянском направлении в районах Синьковки, Табаевки и Тернов.
Масштабные потери ВСУ на донецком участке фронта
Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI2; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Противник несет масштабные потери в живой силе — так за неделю ВСУ потеряли свыше двух тысяч боевиков на донецком направлении. Точная цифра — 2245 военнослужащих. Но поражает также и количество танков, подбитых нашей техникой за семь дней — их пять тысяч.
Что касается других направлений, то с 27 января 2024-го Украина суммарно потеряла погибшими и ранеными около 3695 боевиков. Россия продолжила удары по военным объектам и центрам принятия решений.
Сдача противника в плен
www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
Российская армия показывает высококлассный результат — так, за минувшие семь дней в плен сдались аж 26 украинских боевиков.
Также ВС РФ нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ, поразив вместе со всем этим списком еще и формирования иностранных наемников.
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