Российские артиллеристы уничтожили три опорных пункта ВСУ

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Огонь наши бойцы вели с замаскированных позиций.

Фото, видео: ©РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Поддерживают наших десантников артиллеристы войск «Днепр». Только за прошедшие сутки они уничтожили три опорных пункта противника, подавили три минометные точки, а также ликвидировали расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Одно из укреплений ВСУ было оборудовано в заброшенном доме, но российские разведчики быстро его засекли и передали координаты расчета гаубицам «Мста» и Д-30. Огонь они вели с замаскированных позиций, а корректировали стрельбу с помощью беспилотника. Точными выстрелами здание было разрушено, а личный состав противника ликвидирован.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, как польский наемник перешел на сторону РФ.

Тема:
Спецоперация
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