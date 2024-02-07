Песков рассказал о целях СВО России на Украине в широком смысле

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что главное — это обеспечение безопасности РФ.

Цели специальной военной операции России на Украине остаются прежними — это демилитаризация и денацификация, а также защита людей Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что цели СВО сохраняют свою актуальность.

«Это демилитаризация, это денацификация, это обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами, ограждение их от прямых ударов, фактически, спасение их жизней», — напомнил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России также добавил, что СВО проводится еще и для того, чтобы остановить ту войну, которую Украина ведет с 2014 года. Также целью спецоперации в широком смысле можно назвать обеспечение безопасности РФ, в том числе, в вопросах расширения НАТО.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

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