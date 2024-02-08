Не дал противнику продвинуться: как российский танкист сутки сдерживал атаки ВСУ

Танкист Моисеев сутки сдерживал атаки ВСУ и уничтожил десятки солдат противника
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
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Боец уничтожил десятки боевиков ВСУ, не допустив их прорыва.
Российский танкист Николай Моисеев сутки сдерживал атаки противника на одном из участков фронта. Об этом сообщает KP.RU.
Боец самоотверженно защищал позиции батальона. Благодаря его отважным действиям украинские боевики не смогли прорваться в расположение ВС РФ. Как уточняет издание, рядовой уничтожил три танка и десятки боевиков противника.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в зоне спецоперации опробуют «убийцу» американской винтовки Barrett. Уникальная МЦ-572 в данный момент испытывается в разнообразных условиях использования.
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