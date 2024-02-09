Трек музыканта ST «Дай ему сил» вошел в ТОП-20 самых популярных песен

Трек музыканта ST (настоящее имя — Александр Степанов) «Дай ему сил» вошел в ТОП-20 популярных песен в первый день после релиза.

Официальный релиз песни состоялся 9 февраля. Послушать ее можно в приложениях «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка», а также в Apple Music.

Впервые этот трек Степанов исполнил на передовой — там он недавно выступил вместе с гитаристом группы «Звери» Германом Осиповым для военнослужащих Росгвардии. После этого композиция «пошла в народ» и даже стала своеобразным патриотическим гимном.

В интервью 5-tv.ru музыкант ST рассказывал, как родилась песня «Дай ему сил». Он признался, что до выступления в зоне СВО даже не думал о том, чтобы выпускать ее.

«Вся ситуация, происходящая вокруг, вдохновила меня на написание этой песни. Припев появился после одной из поездок в Донбасс. Сразу же как-то появились и куплеты. Но я не думал, что выпущу ее», — рассказывал Степанов.

В песне рассказывается о герое, который стал примером для всех в трудные времена защиты Родины.

Ранее, писал 5-tv.ru, музыкант ST рассказал о творческих планах после выхода трека «Дай ему сил».