«Мясник» и «генерал-200»: изменит ли новый главком Сырский ситуацию на СВО

Участник боевых действий рассказал, что переброс войск в Авдеевку не поможет Украине.

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пойдет на все, чтобы удержать Авдеевку, из-за чего потери ВСУ стремительно начнут расти. Таким мнением с агентством URA.RU поделился Александр Матюшин, старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года.

Накануне стало известно, что Сырский начал переброску войск в Авдеевку после того, как там прошли встречные бои и украинцы оказались под мощным обстрелом.

«Сырский, имеющий прозвище „Мясник“ и „Генерал-200“, сейчас начнет перебрасывать группировки с других направлений для того, чтобы во что бы то ни стало удержать Авдеевку, устилая путь нашим штурмовым группам ВСУ, которые сейчас активно атакуют этот город, трупами украинских военнослужащих», — рассказал Александр Матюшин.

Он также предположил, что главком идет на такой шаг, чтобы попытаться «выслужиться перед Зеленским».

На ход СВО это не повлияет, уверен Матюшин. По словам собеседника агентства, Украина не имеет «вызовов», на которые была бы не способна ответить Россия.

«На это влияет протяженность фронта, а также ограниченное финансирования Украины коллективным западом во главе США. Сейчас в бой кидают детей, стариков и женщин», — объяснил участник боевых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевики ВСУ прозвали нового главкома Сырского.