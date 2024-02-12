Как спуск в шахту: синоптик предупредил о барическом «бугре» в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 26 0

Синоптик Тишковец предупредил о барическом «бугре» в Москве

Как спуск в шахту: синоптик предупредил о барическом «бугре» в Москве

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Погода

К чему стоит готовиться жителям столицы?

Аномально высокие показатели барометров прогнозируются в Москве на следующей неделе, жителям стоит остерегаться барического «бугра». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил в Telegram-канале, что в пятницу, 16 февраля, атмосферное давление в столице составит 769 миллиметров ртутного столба. Это, как подчеркивается, на 22 единицы превышает норму.

Подобное давление сравнимо с ощущениями при спуске в шахту на глубину свыше 200 метров. Тишковец добавил, что всего четыре миллиметра ртутного столба не хватит Москве до рекорда дня 1984 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гидрометцентр России экстренно предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможном ледяном дожде. Непогода может начаться 12 февраля около четырех часов утра, из-за этого в городе введен «оранжевый» уровень опасности.

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