Как спуск в шахту: синоптик предупредил о барическом «бугре» в Москве

К чему стоит готовиться жителям столицы?

Аномально высокие показатели барометров прогнозируются в Москве на следующей неделе, жителям стоит остерегаться барического «бугра». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил в Telegram-канале, что в пятницу, 16 февраля, атмосферное давление в столице составит 769 миллиметров ртутного столба. Это, как подчеркивается, на 22 единицы превышает норму.

Подобное давление сравнимо с ощущениями при спуске в шахту на глубину свыше 200 метров. Тишковец добавил, что всего четыре миллиметра ртутного столба не хватит Москве до рекорда дня 1984 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гидрометцентр России экстренно предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможном ледяном дожде. Непогода может начаться 12 февраля около четырех часов утра, из-за этого в городе введен «оранжевый» уровень опасности.