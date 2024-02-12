СМИ узнали о переброске одной из лучших бригад ВСУ в ДНР

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 74 0

Forbes: ВСУ перебросили лучшую бригаду в ДНР, где идет наступление России

СМИ узнали о переброске одной из лучших бригад ВСУ в ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Andriy Andriyenko

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Тема:
Спецоперация

Журналисты указывают на то, что киевский режим идет на большой риск, бросая в место наступления российских войск новые силы.

Киевский режим опять прибег к резервам и отправил в Донецкую народную республику (ДНР) одну из лучших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналист написал Дэвид Экс для издания Forbes.

«Есть веские основания полагать, что на укрепление восточного города, где сейчас развернулось зимнее наступление России, брошена одна из лучших бригад ВСУ», — говорится в материале.

Журналист отметил, что киевский режим идет на большой риск, продолжая бои на данном участке. Руководство Украины опять прибегнуло к резервам, где оставалась последняя сухопутная бригада. Именно ее, по словам Экса, ВСУ отправили в ДНР. Речь, предположительно, идет о третьей штурмовой бригаде.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что интенсивные бои сегодня идут и в окрестностях Артемовска. Правда, подразделения ВСУ там все реже вступают в стрелковый бой, предпочитая отвечать лишь артиллерийскими ударами.

Россия продолжает специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
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