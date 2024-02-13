Назначенец Владимира Зеленского предал и семью, и святые идеалы. Что известно о новом главкоме украинской армии?

Теперь уже отставной главком ВСУ Валерий Залужный делился с журналистами болезненной мечтой пройти парадом по Красной площади. В отличие от него, у нового назначенца Владимира Зеленского, генерала Сырского такой мечты нет, потому что участие в параде в его послужном списке уже есть. Чем еще прославился ставленник украинского режима и за что родственники таят на него обиду?

Кто ты такой?

Потомственный военный Александр Сырский начинал свою карьеру как солдата, поступив на обучение в Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Исторически студенты этого учреждения назывались кремлевцами. Им с течением времени стали доверять участие в парадах на Красной Площади: так Сырский и стал участником одной из таких процессий. Много лет после этого эксперимента будущий главком ВСУ гордился полученным опытом, хоть демонстрировать свои искренние чувства с детства не привык.

Шествие колонны будущих солдат (одним из которых и был тот самый Александр Сырский) запечатлели сотни камер. Зрителями той трансляции от 7 ноября 1986 года, посвященной 69 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, стали сотни тысяч человек. Разглядеть знакомые черты лица родственники Сырского могли во всей красе: будущий военачальник ВСУ шел в правой колонне.

Сокурсники Сырского и сегодня вспоминают, как проходило обучение в той знаменитой роте. По их словам, судьба свела их только на короткое время. После того, как курсанты выпустились из командного училища, пути товарищей разошлись в разные стороны.

«Мы учились вместе, но в разных ротах. Училище знаменитое, участвовали в парадах. Александр, думаю, учувствовал и 9 мая, и на все остальные праздники. Закончили в 1986 году, выпуск был на Красной площади, прошли торжественным маршем в одном строю, дальше судьба раскидала», — вспомнил он в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru.

Новый главком ВСУ Александр Сырский во времена военной юности. фото из открытых источников

В распоряжении канала появились даже эксклюзивные фото Сырского того времени: узнать в том сдержанном молодом человеке сегодняшнего беспринципного и бескомпромиссного сторонника украинского режима было практически невозможно. С годами (а особенно после того, как Сырский вошел в команду президента Украины) он потерял лицо и сам превратил себя во врага российского государства.

Разлад в семье

С 1991 года будущий главком ВСУ Сырский поступил на службу в ВСУ. Левые взгляды сына не одобрили ни мать, ни отец. Родственники в пух и прах раскритиковали стремление родственника пробиться в карьере.

Проблемы в семье усугубились, когда Сырский был назначен первым заместителем начальника Главного командного центра Вооруженных сил Украины. Мало того, что мать открыто высказала свою позицию против деятельности сына, так еще и отец пришел в ярость от последовательных решений родственника. В 2014 году поправший родительские авторитеты Сырский уже отвечал за сотрудничество Украины с НАТО, руководил военными операциями Киева в Донбассе и приложил руку ко всем последующим событиям, которые привели к выходу сразу двух регионов из состава Украины. Напомним, спустя время ДНР и ЛНР сначала стали самопровозглашенными республиками, а позже вошли в состав РФ. Соответствующий указ кандидат в президенты РФ, действующий президент Владимир Путин подписал в октябре 2022 года.

Зимой 2015 года Сырский координировал отступление украинских сил из Дебальцево и был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2016 году указом президента Петра Порошенко повышен в звании до генерал-лейтенанта. Затем получил звание генерал-полковника.

Повышение Сырского до главкома ВСУ стало внеочередным достижением военачальника в карьере. На своем посту он сместил предыдущего подчиненного Владимира Зеленского, Валерия Залужного, проработавшего как главком в течение последних двух с половиной лет, с 2021 года.

Первые слухи о возможной отставке Залужного со своего поста появились еще задолго до наступления 2024 года. СМИ Украины и Европы писали о том, что крах боевиков ВСУ неизменно подталкивает Зеленского к увольнению подчиненного. Официально президент Незалежной об отставке Залужного так и не объявил, однако, после очередной деловой беседы имя нового назначенца было озвучено всему миру.

Примечательно, что на фоне нового псевдоуспеха сына мать Сырского общаться с журналистами отказалась наотрез. Репортерам женщина намекнула, что не поддерживает взгляд сына на украинский конфликт и полностью одобряет политику Москвы. Уже в момент, когда ее сын обслуживал интересы Украины, мать Сырского посещала бессмертный полк, чтобы отдать дань уважения предкам, боровшимся за мирное небо над головой во времена Второй Отечественной войны.

Отец нового главкома ВСУ Александра Сырского в своем отношении к «карьерному росту» сына отнесся менее категорично — он заявил, что не желает комментировать изменения в его жизни.

«Я не знаю, как он работает с украинцами. Я почувствовал ровно то же самое, что и вы почувствовали, когда его назначили главой ВСУ», — рассказал он.

«Ничем не выделялся»

Журналистам 5-tv.ru бывший комбат МВОКУ, полковник в отставке Владимир Васильевич Янгорев рассказал, что помнит Сырского. Особых заслуг у него никогда не было, хотя способы выделиться тот всегда искал.

«Он никогда ничем не отличался. Представить, что он когда-то станет главнокомандующим ВСУ, я не мог. Хотя с учетом того, что он был в 13 Генштабе, все могло быть. Я и помню-то его с трудом. Мне пришлось посмотреть книжку, чтобы вспомнить, кто он такой. Отец его преподавал ОБЖ. Мать его — шесть букв в профессии, какая-то работа. Лично знаком с его родителями я не был. И это я многих запомнил, некоторых до сих пор помню, а его не запомнил», — рассказал он.

Учившийся с Сырским мужчина по имени Дмитрий, в свою очередь, вспоминать о шапочном знакомстве с новым главкомом не любит. По его словам, с момента их последней очной встречи прошло порядка 40 лет, но и в те годы общались они крайне мало.

«Мне не о чем о нем разговаривать. После того, как все закончилось, мы вообще не общались. Тогда не было ни России, ни Украины», — поведал он.

О родителях Сырского близкие друзья семьи отзываются с большим теплом. В отличие от самого главкома ВСУ, и мама, и папа его производили исключительно приятное впечатление.

«Очень приятные они, интеллигентные люди. Александр женился на Украине, а они здесь жить остались. У Александра брат есть младший. Старший приезжал один раз к маме. Женился на Украине, там же началась его карьера. В жены себе взял девушку из зажиточной семьи», — рассказали они.

Ранее 5-tv.ru писал, чем главком ВСУ Сырский занимался в России во время учебы.