«Мы вместе, мы победим»: росгвардейцы обратились к ST после выхода песни «Дай ему сил»

Рэпер ST признался, что очень рад, что его творчество ценят в народе. Какую оценку его новой песне «Дай ему сил» дали росгвардейцы, отвечающие за мирное небо над головой?

Сотрудники Росгвардии на передовой посвятили рэперу ST официальное обращение после того, как музыкант выпустил песню «Дай ему силу». Трек, сумевший придать бойцам ВС РФ сил, не оставил равнодушными ни слушателей, ни коллег Степанова по музыкальному Олимпу.

Расчувствовавшиеся после прослушивания песни росгвардейцы записали к ST официальное обращение. Эксклюзивное видео послания появилось в распоряжении 5-tv.ru. В рамках монолога бойцы не сумели сдержать эмоций и публично поблагодарили автора текста и музыки за подаренную мотивацию и возникший прилив сил.

«Ваши полевые концерты наполнены особой атмосферой, непередаваемыми эмоциями. Чувствуем, что мы вместе. Мы рады вдохновлять вас на новые творческие успехи. Ждем вас снова в гости, мы вместе, мы победим», — обратились они к нему.

До этого солдаты Росгвардии признавались, что благодаря творчеству Александра Степанова в их распоряжении появилась новая песня. Гитаристы поддерживают боевой дух коллег игрой на музыкальных инструментах и пением по вечерам после вахты. Получила песня Степанова всеобщее признание и среди гражданских: так, всего за сутки пост Росгвардии, посвященный релизу трека, вошел в ТОП-10 публикаций в Telegram.

Ранее 5-tv.ru писал, как презентованная росгвардейцам песня ST пошла в народ после выступления в зоне СВО.