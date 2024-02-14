«Влияют на мировоззрение»: продюсер Рудченко раскрыл секрет успеха песни ST у росгвардейцев

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 28 0

Продюсер Рудченко о песне ST: рэпер сумел уловить настроение росгвардейцев

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Клип на трек Александра Степанова с названием «Дай ему сил» бьет все рекорды по просмотрам.

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов — Прим. ред.) признался, что очень рад, что его творчество ценят в народе. За очень короткое время песня музыканта «Дай ему сил», которую он представил росгвардейцам и посвятил прославлению глобальных идеалов, набрала миллиарды прослушиваний и стала самой цитируемой в публичном поле.

В беседе с 5-tv.ru музыкальный продюсер Павел Рудченко намекнул, в чем может скрываться секрет триумфа песни. По его словам, Степанову удалось «попасть в струю», уловить настроение аудитории, прочувствовать всю суть происходящих процессов. Отдельно Рудченко отметил тот факт, что своим творчеством ST оказывает благотворное влияние на восприятие молодежью актуальных процессов в стране.

ST сумел расставить правильные акценты и подчеркнуть особые смыслы, подметил он.

«Верное понимание событий стало залогом успеха. Песни должны влиять на мировоззрение, молодежи в том числе. Песни — это тоже частичка восприятия, как молодежь будет смотреть на этот мир, какие ценности будут в приоритете. И, конечно же, если слушать соответствующий материал, то и воспитываться они будут по-другому. То есть, это уже будут не пошлые какие-то песенки, а то, что действительно имеет ценность», — заявил он.

Чуть ранее бойцы Росгвардии от первого лица поблагодарили Александра Степанова за песню, посвященную приближающемуся Дню Защитника Отечества. По их словам, трек подкрепил их надежду на скорое окончание СВО и неизбежную победу России.

До этого 5-tv.ru писал, что Саграда указал на значимость военной песни после презентации трека ST для росгвардейцев.

Тема:
Спецоперация
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