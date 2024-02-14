Новая реальность: Сырский признал ужасное положение ВСУ на двух направлениях

Новый главком уже принимает первые решения, видя реальную обстановку на поле боя.

«Чрезвычайно сложной» обстановку для украинской армии под Авдеевкой и Купянском сегодня признал новый главком ВСУ Александр Сырский. В своем Telegram-канале он также добавил, что российская сторона «имеет численное преимущество».

Ранее Сырский уже заявлял в интервью немецким журналистам, что Россия наступает фактически по всей линии фронта и поэтому украинские войска вынуждены уйти в оборону. А для удержания существующих рубежей пообещал использовать еще больше беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Неожиданно, новый главком, которого на Украине прозвали «мясником» и «генералом 200», сообщил также о готовности отступать ради сохранения личного состава. А перспективы ВСУ на поле боя генерал напрямую связал с поддержкой со стороны коллективного Запада, так как украинская армия сейчас остро нуждается в технике и боеприпасах.