Новая реальность: Сырский признал ужасное положение ВСУ на двух направлениях

Эфирная новость 47 0

Сырский побывал на авдеевском и купянском направлениях и оценил положение ВСУ

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Новый главком уже принимает первые решения, видя реальную обстановку на поле боя.

«Чрезвычайно сложной» обстановку для украинской армии под Авдеевкой и Купянском сегодня признал новый главком ВСУ Александр Сырский. В своем Telegram-канале он также добавил, что российская сторона «имеет численное преимущество».

Ранее Сырский уже заявлял в интервью немецким журналистам, что Россия наступает фактически по всей линии фронта и поэтому украинские войска вынуждены уйти в оборону. А для удержания существующих рубежей пообещал использовать еще больше беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Неожиданно, новый главком, которого на Украине прозвали «мясником» и «генералом 200», сообщил также о готовности отступать ради сохранения личного состава. А перспективы ВСУ на поле боя генерал напрямую связал с поддержкой со стороны коллективного Запада, так как украинская армия сейчас остро нуждается в технике и боеприпасах.

Тема:
Спецоперация
14 февр
«Висит в воздухе»: Лавров о вопросе выхода России из ОБСЕ
14 февр
«Влияют на мировоззрение»: продюсер Рудченко раскрыл секрет успеха песни ST у росгвардейцев
14 февр
Без вариантов: в МИД России оценили шансы переговоров с Украиной
14 февр
«Масло в огонь»: Китай призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину
14 февр
Путин призвал укреплять структуры МЧС в республиках Донбасса и Новороссии
14 февр
«Дерзко»: в Британии неохотно признали правоту российского посла по Украине
14 февр
В Сети появились «фронтовые ролики» на песню SТ «Дай ему сил», презентованную бойцам Росгвардии
14 февр
Колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ: «Чтобы спасти свои жизни»
14 февр
Российские силы ПВО пресекли попытку ВСУ с дронами атаковать РФ
14 февр
Женщина пострадала при атаке украинских террористов на Белгородскую область
-12° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:12
«Он мертв»: почему у пакета помощи Украине мало шансов в Конгрессе США
15:09
Вне закона: в Латвии начнут изымать авто с российскими номерами
14:56
Машина на скорости протаранила пункт неотложной помощи больницы в Техасе
14:43
Германия отреагировала на задержание немца с наркотическими мишками в Петербурге
14:31
«По опыту СВО»: Шойгу потребовал оперативно вносить изменения в военное производство
14:20
Умерла звезда «Бриллиантовой руки» Виктория Островская

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
Блуждающие во мраке: кто такие психопаты и почему они становятся маньяками
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса