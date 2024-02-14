Новая реальность: Сырский признал ужасное положение ВСУ на двух направлениях
Сырский побывал на авдеевском и купянском направлениях и оценил положение ВСУ
Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru
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Новый главком уже принимает первые решения, видя реальную обстановку на поле боя.
«Чрезвычайно сложной» обстановку для украинской армии под Авдеевкой и Купянском сегодня признал новый главком ВСУ Александр Сырский. В своем Telegram-канале он также добавил, что российская сторона «имеет численное преимущество».
Ранее Сырский уже заявлял в интервью немецким журналистам, что Россия наступает фактически по всей линии фронта и поэтому украинские войска вынуждены уйти в оборону. А для удержания существующих рубежей пообещал использовать еще больше беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Неожиданно, новый главком, которого на Украине прозвали «мясником» и «генералом 200», сообщил также о готовности отступать ради сохранения личного состава. А перспективы ВСУ на поле боя генерал напрямую связал с поддержкой со стороны коллективного Запада, так как украинская армия сейчас остро нуждается в технике и боеприпасах.
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