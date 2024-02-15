«Мы не видим»: в МИД России заявили об отсутствии на Западе и Украине воли к миру

В МИД России заявили об отсутствии на Западе и Украине воли к мир
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov
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При этом зарубежные страны не перестают накачивать ВСУ вооружением.
Украина и западные страны не проявляют волю к мирному разрешению конфликта. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
«Мы не видим на Западе и в Киеве воли к миру и стремление к политико-дипломатическому урегулированию имеющихся противоречий. Мы никогда не выступали против того, чтобы достичь целей СВО политико-дипломатическими средствами, и остаемся открытыми к диалогу», — сказал дипломат.
Галузин напомнил, что руководство Украины запретило себе вести переговоры с Россией. При этом Запад не перестает накачивать ВСУ вооружением.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что НАТО планирует создать центр подготовки боевиков ВСУ.
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