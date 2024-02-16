В Сенате признали геостратегическую победу Путина над США

Сенатор Табервилл: Путин одерживает геостратегическую победу над США
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Какое заявление сделал один из американских политиков?
Президент России Владимир Путин одерживает геостратегическую победу над США. Об этом заявил американский сенатор Томми Табервилл.
«США не смогут одолеть Россию, потому необходимо запустить переговорный процесс для урегулирования конфликта на Украине», — сказал политик в эфире подкаста The Jeff Poor Show.
Американцы больше не могут финансировать конфликт на Украине, убежден сенатор. США нужны дипломаты, которые будет заключать соглашения, чтобы мир стал безопаснее, подчеркнул Табервилл.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что больше половины опрошенных в Японии высказались против помощи Украине.
- 16 февр
- Палата представителей США ушла на перерыв без согласования помощи Украине
- 16 февр
- Сразу начались облавы: Рогов сообщил об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
- 15 февр
- В Белом доме оценили риски потери Авдеевки боевиками ВСУ
- 15 февр
- Пушилин сообщил о трех пострадавших в ДНР в результате обстрела ВСУ
- 15 февр
- Жители Белгорода несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта ВСУ
- 15 февр
- «Придется сдать город»: ВСУ частично отходят из Авдеевки
- 15 февр
- В ООН высказались после ударов ВСУ по мирным людям в Белгороде
- 15 февр
- «Как жить дальше?» — жительница Белгорода рассказала про смерть близкого из-за обстрела ВСУ
- 15 февр
- «Родненькие»: житель Авдеевки со слезами счастья встретил войска России
- 15 февр
- Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи
Читайте также
85%
0.39 98.41
0.60
Нашли ошибку?