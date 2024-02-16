В Сенате признали геостратегическую победу Путина над США

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Сенатор Табервилл: Путин одерживает геостратегическую победу над США

В Сенате признали геостратегическую победу Путина над США

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Какое заявление сделал один из американских политиков?

Президент России Владимир Путин одерживает геостратегическую победу над США. Об этом заявил американский сенатор Томми Табервилл.

«США не смогут одолеть Россию, потому необходимо запустить переговорный процесс для урегулирования конфликта на Украине», — сказал политик в эфире подкаста The Jeff Poor Show.

Американцы больше не могут финансировать конфликт на Украине, убежден сенатор. США нужны дипломаты, которые будет заключать соглашения, чтобы мир стал безопаснее, подчеркнул Табервилл.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что больше половины опрошенных в Японии высказались против помощи Украине.

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Спецоперация
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