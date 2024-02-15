Неужели граждане этой страны начинают осознавать реальную картину событий в далекой для них Незалежной?

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсети Х результаты опроса Sputnik Japan, согласно которым большинство японцев выступает против финансовой помощи Украине. Результаты опроса журналист продемонстрировала, прикрепив скриншоты.

«Пост нашего Sputnik Japan про выделение Японией денег на восстановление Украины набрал почти восемь миллионов просмотров. В опросе, опубликованном после твита, больше половины — 58% — проголосовали против. За лишь 4% опрошенных. Японцы поднимают голову», — подписала свой пост Симоньян.

Стоит отметить, что мнение граждан Японии пока не отражается на действиях властей страны. На днях стало известно, что государство собирается выделить киевскому режиму порядка 100 миллионов долларов.

Решение планируется озвучить на конференции, которая, как сообщает NHK, пройдет в Токио 19 февраля. В ней примут участие премьер-министры стран Фумио Кисида и Денис Шмыгаль. А в целом Япония уже предоставила Украине 7,6 миллиарда долларов поддержки.

Ранее писал о том, что экономика Японии вошла в рецессию.