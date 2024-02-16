Огневой тандем: артиллеристы ВС РФ поражают цели на запорожском направлении
Главная задача наших военных — отогнать врага подальше в тыл.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Ожесточенные бои сейчас идут на запорожском направлении. Российские подразделения занимают новые выгодные рубежи при поддержке бронетехники и артиллерии. Причем, последняя работает особенно активно, накрывая врага ударами из самоходок и реактивных систем. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на огневых позициях.
Разведка сообщает о передвижении ВСУ в северной части Приютного. Нужно срочно «вскрыть» вражеский опорник: чтобы отогнать врага подальше. Бойцы выбирают точку для стрельбы с учетом навесной траектории артиллерийских ударов. Вымеряют угол и сверяют координаты.
За результат переживать не стоит. У этого расчета репутация снайперов.
«Подбивали, допустим, танки Leopard, как только они появились. И РСЗО их, минометы. Как говорится, опыт приходит со временем, ничего сложного в этом нет», — заявил оператор-геодезист САУ «Акация» с позывным «Лыкшит».
На позициях врага — разрывы. Сейчас в день у самоходки по три-четыре таких боевых выездов. Плотность артогня высокая как никогда, бойцы поддерживают наши штурмовые группы, которые давят противника в районе Водяного и Приютного на стыке Запорожья и ДНР.
«Вот сейчас САУ „Акация“ возвращается с боевого выезда, поразив цели на запорожском фронте. Вообще, на этом участке артиллерия работает на пределе возможностей», — передает с места корреспондент.
Самоходка скрывается в лесу, а мы отдаляется от фронта. Судя по громкому звуку, в соседней лесополосе работают реактивщики.
К цели так просто не подобраться — она севернее Приютного, в глубоком тылу врага.
Залп из двух снарядов. Этого хватит, уверены бойцы.
«Сказали, что четко в цели попали. ПВО их уничтожили. И мы рады, что не просто в поле, а отработали по цели хорошо», —отмечает командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным «Бурят».
Артиллеристы используют осколочные снаряды увеличенной дальности. Кумулятивные заряжают, когда работают по тяжелой технике.
После выстрела — главное быстро спрятать машину. Противник пытается отыскать расчет с воздуха. Кабина этого «Града» прошита осколками. Водитель успел вывезти экипаж из зоны видимости беспилотника.
«Летит. Гудит. Крайний раз семь снарядов скидывали. Прилетает снаряд, он отталкивается и не взрывается», — рассказывает топогеодезист «Града» с позывным «Вулкан».
Работа в плотном огневом тандеме ствольной и реактивной артиллерии дает результат. Противник отступает, бросая оружие и технику.
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