Лавров о планах ЕС по дальнобойному оружию для Киева: «Разве не прямое участие?»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 170 0

Лавров: ЕС хочет передать Киеву оружие для ударов по «сердцу России»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Дипломат уверен, что цели на территории России ВСУ указывает Запад.

Евросоюз (ЕС) руководствуется планами по поставкам Украине дальнобойного оружия, чтобы достать до «сердца России». Об этом на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что у РФ есть данные, согласно которым европейская внешнеполитическая служба рекомендует поставлять на Украину все больше оружия, так как очевидно, что методы киевского режима не приведут его к победе.

«Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных оружий, чтобы они доставали до сердца России, как Евросоюз это описывает, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа. Это разве не прямое участие в войне? Конечно», — указал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Лавров почеркнул, что фактически Запад ведет войну против России, в том числе, вооружая Киев и обучая украинских боевиков. Более того, есть сведения, что именно заокеанские хозяева помогают ВСУ определять цели на российской территории.

«Стратегии не в Киеве находятся, а далеко», — сказал глава МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что силовики вычислили место, откуда ВСУ вели обстрел Белгорода.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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