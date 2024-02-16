Лавров о планах ЕС по дальнобойному оружию для Киева: «Разве не прямое участие?»

Лавров: ЕС хочет передать Киеву оружие для ударов по «сердцу России»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii; 5-tv.ru
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Дипломат уверен, что цели на территории России ВСУ указывает Запад.
Евросоюз (ЕС) руководствуется планами по поставкам Украине дальнобойного оружия, чтобы достать до «сердца России». Об этом на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что у РФ есть данные, согласно которым европейская внешнеполитическая служба рекомендует поставлять на Украину все больше оружия, так как очевидно, что методы киевского режима не приведут его к победе.
«Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных оружий, чтобы они доставали до сердца России, как Евросоюз это описывает, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа. Это разве не прямое участие в войне? Конечно», — указал руководитель российского внешнеполитического ведомства.
Лавров почеркнул, что фактически Запад ведет войну против России, в том числе, вооружая Киев и обучая украинских боевиков. Более того, есть сведения, что именно заокеанские хозяева помогают ВСУ определять цели на российской территории.
«Стратегии не в Киеве находятся, а далеко», — сказал глава МИД РФ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что силовики вычислили место, откуда ВСУ вели обстрел Белгорода.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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