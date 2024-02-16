Лавров о планах ЕС по дальнобойному оружию для Киева: «Разве не прямое участие?»

Дипломат уверен, что цели на территории России ВСУ указывает Запад.

Евросоюз (ЕС) руководствуется планами по поставкам Украине дальнобойного оружия, чтобы достать до «сердца России». Об этом на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что у РФ есть данные, согласно которым европейская внешнеполитическая служба рекомендует поставлять на Украину все больше оружия, так как очевидно, что методы киевского режима не приведут его к победе.

«Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных оружий, чтобы они доставали до сердца России, как Евросоюз это описывает, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа. Это разве не прямое участие в войне? Конечно», — указал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Лавров почеркнул, что фактически Запад ведет войну против России, в том числе, вооружая Киев и обучая украинских боевиков. Более того, есть сведения, что именно заокеанские хозяева помогают ВСУ определять цели на российской территории.

«Стратегии не в Киеве находятся, а далеко», — сказал глава МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что силовики вычислили место, откуда ВСУ вели обстрел Белгорода.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.