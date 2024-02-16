Суд отклонил иск на миллиард рублей к организаторам «голой вечеринки» Ивлеевой

В качестве ответчика выступала компания МТС.

Таганский суд Москвы отклонил иск о взыскании миллиарда рублей с организаторов скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«В удовлетворении искового заявления отказать», — огласила решение судья Ольга Синельникова.

Истец — юрист Александр Трещев — требовал миллиард рублей компенсации с компании МТС. Изначально в заявлении также указывалась Ивлеева, но была исключена. Деньги Трещев просил перечислить в счет компенсации морального вреда в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Стоит отметить, что сумма иска стала рекордной в судебной практике России. Прежде суды отклоняли аналогичные иски с требованием о компенсации. Однако обращение Трещева решили рассмотреть.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Иск, о котором идет речь, стал уже третьим, поданным на организаторов вечеринки. Ни один из них не был удовлетворен, первый не принят судом из-за несоответствия в указанных данных.

Ранее 5-tv.ru писал, что гости «голой вечеринки» Ивлеевой постепенно возвращаются на сцену.