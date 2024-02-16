В Кремле отреагировали на сообщения о смерти Алексея Навального*

В Кремле прокомментировали смерть блогера Алексея Навального* в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом с журналистами поговорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О смерти Навального сообщило управление ФСИН по региону. По данным ведомства, блогер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть.

Песков, комментируя данные сообщения, отметил, что в причинах смерти должны разобраться специалисты.

«Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями и так далее. То есть уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется», — сказал Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля добавил, что о смерти Навального уже доложили президенту России Владимиру Путину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа предварительная причина смерти Алексея Навального*.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму