Немецкие власти считают, что украинский кризис необходимо урегулировать. Вопрос только в цене.

Мирные переговоры по Украине не имеют смысла, если речь будет идти о ее капитуляции. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам немецкого политика, Европа давно прилагает усилия по урегулированию конфликта на Украине, в том числе, в дипломатическом ключе. Например, такую миссию преследовали советники по национальной безопасности, собравшиеся в Давосе в январе текущего года, или участники аналогичной встречи на Мальте несколькими месяцами ранее.

Правда, Шольц подчеркнул, что далеко не каждый формат мирного урегулирования устраивает «союзников» Киева.

«Конечно, сам по себе призыв к переговорам не решает проблемы. Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», — передает слова канцлера издание Sueddeutsche Zeitung.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.