«Должна капитулировать»: в Германии назвали условие для мирных переговоров Москвы и Киева

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

Шольц: переговоры по Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции

«Должна капитулировать»: в Германии назвали условие для мирных переговоров Москвы и Киева

Фото: www.globallookpress.com / COVER Images

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Тема:
Спецоперация

Немецкие власти считают, что украинский кризис необходимо урегулировать. Вопрос только в цене.

Мирные переговоры по Украине не имеют смысла, если речь будет идти о ее капитуляции. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам немецкого политика, Европа давно прилагает усилия по урегулированию конфликта на Украине, в том числе, в дипломатическом ключе. Например, такую миссию преследовали советники по национальной безопасности, собравшиеся в Давосе в январе текущего года, или участники аналогичной встречи на Мальте несколькими месяцами ранее.

Правда, Шольц подчеркнул, что далеко не каждый формат мирного урегулирования устраивает «союзников» Киева.

«Конечно, сам по себе призыв к переговорам не решает проблемы. Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», — передает слова канцлера издание Sueddeutsche Zeitung.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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