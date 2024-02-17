«Восемь лет прошло»: Черкасов разнес Бузову за постоянные посты о Тарасове

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 12 0

Звезда «Дома-2» Черкасов заявил, что Бузова не может забыть Тарасова

«Восемь лет прошло»: Черкасов разнес Бузову за постоянные посты о Тарасове

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

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Тема:
Ольга Бузова

Экс-супруг знаменитости недавно стал отцом в четвертый раз.

Бывшие коллеги по реалити-шоу «Дом-2» посмеиваются над Ольгой Бузовой и язвительно шутят о ее нездоровом интересе к судьбе экс-супруга Дмитрия Тарасова. Как известно, футболист счастливо женат на модели Анастасии Костенко, недавно у пары родился четвертый ребенок.

И пусть ходят слухи, что новую даму сердца спортсмен завел, когда еще жил с Бузовой — с тех пор все равно прошло много лет. Но Бузова до сих пор припоминает Тарасову обиды и пытается выставить его на посмешище.

После ухода из «Дома-2» телеведущая разругалась со многими бывшими коллегами. Она не простила им выбор сменщика.

Им стал еще один экс-возлюбленный звезды — блогер Давид Манукян. Это расставание тоже было скандальным, оно сопровождалось обвинениями в рукоприкладстве.

Врагами Бузовой тут же стали Ксения Бородина, Андрей Черкасов и Влад Кадони. За то, что скрыли информацию о приходе Манукяна и согласились с ним работать.

Кадони и Черкасов с тех пор не упускают возможности уколоть звезду. Последний на днях снова прошелся по ее отношениям с футболистом.

«Я говорю очевидные вещи. У Тарасова родился еще один ребенок, он живет счастливой семейной жизнью. А Оля все никак не отпустит человека. Восемь лет прошло, она почти на каждом шагу вспоминает о нем и пытается возвысить себя над ним заезженными шутками», — написал Черкасов в личном блоге.

Стоит отметить, что популярность спортсмена в какой-то степени держится на упоминаниях брака с Бузовой. У него и спортивные заслуги, и многодетная семья, и своя аудитория, но и сам Тарасов нередко говорит о прошлом.

Фанаты телеведущей и вовсе уверены, что без нее футболист публике не интересен. А уж она-то не забывает пиарить бывшего — в этом с Черкасовым не поспоришь.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Бузова до сих пор вспоминает Тарасова.

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