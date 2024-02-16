В Ростовской области ПВО отработали по целям за пределами региона

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 156 0

Губернатор поблагодарил военных за работу.

В Ростовской области ПВО отработали по целям за пределами региона

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

В Ростовской области средства ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

«Спасибо военным за работу», — написал политик в Telegram-канале.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что пять беспилотников сбили за ночь в Белгородской области и над Черным морем.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
16 февр
Пять беспилотников сбили за ночь в Белгородской области и над Черным морем
15 февр
Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского БПЛА
13 февр
Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью
11 февр
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
10 февр
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
9 февр
Беспилотник атаковал Дзержинск Нижегородской области
9 февр
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над несколькими регионами России
6 февр
Семь украинских беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью
5 февр
Силы ПВО уничтожили четвертый украинский беспилотник над Брянской областью
4 февр
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью
-8° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.55
0.73 99.35
0.94
Повезет больше всех! Кому поможет госпожа Удача в конце февраля

Последние новости

1:09
«Восемь лет прошло»: Черкасов разнес Бузову за постоянные посты о Тарасове
0:56
Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в деле о мошенничестве
0:41
МИД предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии
0:21
«Блондины арийской внешности»: на Украине призвали отправить зеков в ряды ВСУ
0:07
Мишустин обозначил сроки создания базы генетической информации
23:53
Помогло одно обстоятельство: как упавшей с 20 этажа девушке удалось выжить

Сейчас читают

Умер известный российский фотограф Дмитрий Марков
«Людей нельзя программировать»: Нюта поделилась секретами гадания
«Встал и делаешь»: Барановская дала рецепт достижения цели
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок