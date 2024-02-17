Дома разрушены, ничего не осталось: первые кадры последствий обстрела Пантелеймоновки боевиками ВСУ

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 116 0

Появились кадры последствий обстрела Пантелеймоновки ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские неонацисты обстреляли город рано утром в субботу. В момент случившегося большая часть жителей населенного пункта спала.

В распоряжении 5-tv.ru появились первые кадры с места обстрела жилых домов в городе Пантелеймоновка Донецкой республики. Масштаб разрушений заставляет схватиться за голову: от жилых построек не осталось практически ничего, крыши разрушены, окна выбиты, а стекла из окон разлетелись вдребезги.

Так, на одном из кадров, появившихся у журналистов, видно, что дом, по которому пришелся удар, обрушился практически до основания с одной стороны. Деревянными обломками крыши полностью засыпало бетонное основание. От некоторых комнат остались лишь огромные глыбы строительного материала. Всюду валяются покрышки и простыни. Люди спешат вывезти вещи из сохранившейся части постройки.

По предварительной информации, ВСУ обстреляли город рано утром в субботу. В это время многие местные жители спокойно спали, не ожидая удара в спину. По данным нашего корреспондента, боевики ВСУ били по городу из крупнокалиберной РСЗО.

«По разрушениям можно сказать, что, скорее всего, это были HIMARS, американская РСЗО», — сказал корреспондент.

По данным МЧС России, в результате атаки ВСУ погибла девочка-подросток и трое взрослых. Еще шесть человек пострадали, троих из них спасатели вытащили из-под завалов.

Одна из местных жительниц рассказала журналистам: до того, как ракета прилетела в жилой дом, она видела несколько световых вспышек. Осознать, что это обстрел, ничего не подозревающие люди смогли не сразу.

«Сначала вспышка, вспышка, потом раз прилет, два прилет. По-моему, было три прилета. Даже если у нас в том дворе полная площадь мусора, побитые стекла и все на свете, то здесь совсем творится ад. Вот тут квартира моих детей была. Невестка ранена, увезли в больницу. На первом этаже женщина погибла, рядом еще девочка», — рассказала одна из очевидцев.

На данный момент сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте ЧП. Потерявшие кров люди, находясь в состоянии шока, все еще пытаются своими силами минимизировать последствия случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что в спортшколе Мелитополя прозвучал хлопок.

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