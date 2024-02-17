Польский генерал о шансах Украины вернуть Крым: «Киев может потерять больше»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 32 0

Польский генерал Скшипчак: Украина не сможет вернуть Крым

Польский генерал о шансах Украины вернуть Крым: «Киев может потерять больше»

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Тема:
Спецоперация

Офицер призвал главу киевского режима Владимира Зеленского смотреть на положение дел в реалистичной перспективе.

Украина не может вернуть Крым, зато может потерять еще больше территорий. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

По мнению офицера, киевскому режиму пора взглянуть на положение дел в реалистичной перспективе, а не строить несбыточные мечты и, тем более, произносить их вслух, давая кому-то ложную надежду. Особенно с учетом очевидно критической ситуации для ВСУ на передовой.

«А перспектива военного захвата Крыма стала очень отдаленной из-за того, что происходит на фронте. Надо быть реалистом, оценивая эту ситуацию… Если что-то и произойдет, то только в результате политических решений, хотя, по моему мнению, такого решения, вероятно, не будет», — сказал Скшипчак.

Генерал добавил, что военные кадровые перестановки — речь о смене главкома ВСУ — Киев провел в самое неподходящее время. Да и в целом вина за плачевное положение украинских боевиков на фронте, по мнению Скшипчака, полностью лежит на Владимире Зеленском и его команде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленскому пришлось оправдываться за бегство ВСУ из Авдеевки.

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